Le Rucher du Marandou à Saint-Avit-de-Vialard, propose un stage ou un apprentissage

Stage / apprentissage / emploi saisonnier

En Dordogne à Saint-Avit-de-Vialard, Le Rucher du Marandou propose un stage ou un apprentissage axé sur la production, la communication et la commercialisation des produits. Benoît Serre, apiculteur et producteur de miel, d'hydromel, de pâte à tartiner et d'essaims d'abeilles, considère que son métier ne se résume pas seulement à la production et à l'élevage des abeilles. Il commercialise sa production essentiellement en GMS partout en Dordogne et à Bordeaux. Benoît Serre a déjà eu l'occasion d’accueillir des stagiaires, et est également à la recherche d’un saisonnier.

Le poste proposé sur la production, la communication et la commercialisation des produits, peut évoluer en CDI, et convient à une personne sérieuse et polyvalente pour s'occuper des abeilles, récolter, extraire et conditionner le miel, et réaliser divers travaux. Une formation sur place est possible.

Contact : Benoit SERRE

Le Rucher du Marandou www.rucher-marandou.fr

Pour tout renseignement : 06 74 87 96 91

