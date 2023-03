Le SDIS de la Dordogne recherche des sapeurs-pompiers volontaires et une entreprise recrute des chauffeurs PL

Pour la saison estivale 2023, le SDIS 24 va recruter sous contrat à durée déterminée, des sapeurs-pompiers volontaires dans le but de renforcer les effectifs de certains centres de secours. Toujours en Dordogne, l'entreprise Dubreuilh à Mussidan recrute des chauffeurs d'engins confirmés.

Sapeurs-pompiers volontaires

Pour la saison estivale 2023, le SDIS 24 va recruter sous contrat à durée déterminée, des sapeurs-pompiers volontaires dans le but de renforcer les effectifs de certains centres de secours. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 1er avril.

4 contrats saisonniers sont proposés en juin

20 en juillet

20 en aout

10 en septembre

🖊 Pour s'engager en qualité de sapeur-pompier volontaire, il suffit de se renseigner auprès du centre d’incendie et de secours le plus proche de votre domicile. En outre, il est possible d’avoir des informations complémentaires en vous adressant directement au Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Dordogne 05.53.35.82.82

Chauffeurs d'engins confirmés et chauffeurs Poids Lourds

L'entreprise Dubreuilh située à Mussidan recherche :

des chauffeurs d'engins confirmés (pelle à pneus)

des chauffeurs Poids Lourds TP

Le CACES grue auxiliaire avec expérience est apprécié.

🖊Une de ces offres vous intéresse ? N'hésitez pas à contacter l'entreprise par mail à : agence24@dubreuilh.fr

ou par courrier : Dubreuilh SAS – 40, route de Bassy – 2440 Mussidan

✒ Vous aussi vous souhaitez proposer une offre emploi ? N'hésitez pas à la déposer dans notre formulaire ou à l'envoyer par mail à : bleuperigord@radiofrance.com