Matinée d'information et de conseils à Terrasson en Dordogne pour la création d'entreprise

En Dordogne, en Périgord Pourpre, Blanc et Noir, le Groupement d’Employeurs 24, proposent divers emplois

Le Groupement d’Employeurs Métiers 24 de la Dordogne répond aux besoins de personnel des entreprises, collectivités territoriales et associations. Cette semaine, des agents d’entretiens et un employé polyvalent H/F sont recherchés en Périgord Pourpre, Blanc et Noir