MESOLIA situé à Bergerac cherche un ouvrier d’entretien (H/F)

En Dordogne l'entreprise MESOLIA, bailleur social indépendant et privé situé à Bergerac recrute un ouvrier d’entretien (H/F) dans le cadre d’un remplacement pour absence maladie.

MESOLIA, bailleur social indépendant et privé situé à Bergerac recrute un ouvrier d’entretien (H/F) pour assurer les travaux d’entretien, de maintenance et de réfection, dans les logements et dans les parties communes, dans un ou plusieurs corps d’états, en particulier dans le domaine de la menuiserie.

Ouvrier d’entretien CDD – (H/F)

Entreprise Sociale pour l'Habitat implantée sur le Grand Sud-Ouest, MESOLIA est un bailleur social indépendant et privé de premier ordre, avec un patrimoine de près de 22.000 logements répartis sur la Gironde, la Dordogne et l'Occitanie.

Pour son établissement de Bergerac, gérant un parc immobilier d’environ 4 000 logements sur la Dordogne, est recherché un ouvrier d’entretien, dans le cadre d’un remplacement pour absence maladie.

Rattaché à la Régie d’Entretien de Bergerac, composée d'une dizaine de personnes, votre mission sera d’assurer les travaux d’entretien, de maintenance et de réfection, dans les logements et dans les parties communes, dans un ou plusieurs corps d’états, en particulier dans le domaine de la menuiserie. Vous vous déplacez quotidiennement avec un véhicule de service aménagé, sur le département de la Dordogne, pour assurer vos missions.

Vos tâches principales seront notamment de :

 Assurer les interventions planifiées et réaliser un reporting journalier de l’activité

 Exécuter des travaux d’entretien et de maintenance (menuiserie, plomberie, électricité, plâtrerie, peinture, serrurerie, entretien des espaces verts)

 Veiller à la sécurité des locataires

 Assurer l’entretien courant des outils, matériels, véhicules utilisés et des locaux.

Compétences et qualités requises :

 Diplôme ou niveau CAP menuiserie

 Expérience de 3 à 5 ans idéalement

 Polyvalence, autonomie, rigueur

 Permis B exigé

Conditions de travail attractives :

 Poste en CDD à pourvoir dès que possible

 Temps complet (35h00)

 Horaires : Du lundi au jeudi : 8h30-12h30 / 13h30 -17h00 – Vendredi : 8h00-12h30 / 13h30-16h00

 Salaire brut annuel à partir de 23,6 K € (salaire de base 13ème mois) Indemnité de précarité de 10%

 Mutuelle / Prévoyance (sous condition d’ancienneté) / Retraite complémentaire

 Tickets restaurants

Pour postuler, envoyer votre CV et votre lettre de motivation sur l’adresse mail suivante :

recrutement@mesolia.fr

