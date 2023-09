On recherche pour la Dordogne un infirmier pour un lycée et un d'employé polyvalent pour la SPA de Périgueux

Un poste pour une infirmière ou un infirmier diplômé d’état pour un lycée de Bergerac vous est proposé et la SPA de Périgueux recherche un employé polyvalent de chenil.

➡Infirmière ou un infirmier diplômé d’état - Bergerac

La Direction des services départementaux de l’éducation nationale de la Dordogne recherche une infirmière ou un infirmier diplômé d’état, pour le lycée des métiers sud Périgord Hélène Duc à Bergerac.

Ce poste à mi-temps est à pourvoir dès maintenant jusqu'au 30 novembre 2023.

Missions en direction des élèves :

- Accueil

- Conseils en santé, écoute

- Soins.

Qualifications et compétences :

- Sens des priorités et de l'organisation ;

- Rigueur ;

- Bonne capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire ;

- Travail en réseau avec différents partenaires institutionnels et ou associatifs ;

- Connaissance de l'environnement informatique ( WORD, EXCEL)

▶ Aucun contact ne sera directement pris avec l'établissement scolaire. Il est demandé de bien vouloir s’adresser à monsieur MERCIER, infirmier conseiller technique responsable départemental PAR COURRIER ELECTRONIQUE : 24.ctide@ac-bordeaux.fr

➡ un employé polyvalent de chenil - Périgueux

La SPA de Périgueux , agissant en qualité de fourrière et de refuge pour chiens et chats, recherche un employé polyvalent de chenil, et responsable adjoint des travaux, placé sous l’autorité du sous-directeur. Vous aurez pour mission de nettoyer les boxes et les chatteries, la maintenance des locaux, les petits travaux, et l’entretien. Des connaissances en maçonnerie, plomberie, menuiserie, électricité, etc, sont ainsi demandées.

▶ Merci d'envoyer une lettre de motivation et votre CV par courriel uniquement à contacter@spa-perigueux.org

✒Vous aussi vous souhaitez proposer une offre emploi ? N'hésitez pas à la déposer dans notre formulaire ou à l'envoyer par mail à : bleuperigord@radiofrance.com