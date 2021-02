A Azerat en Dordogne l'entreprise TCTP recherche urgemment un maçon (H/F) et un conducteur d'Engins (H/F)

Les écoles de la CCI de Dordogne organisent leurs portes ouvertes

Les écoles de la CCI Dordogne proposent des diplômes d’enseignement supérieur jusqu’à BAC +3 dans les filières hôtelières et commerciales.Organisées le 24 février et le 6 mars, ces portes ouvertes virtuelles permettent d'aider les futurs apprentis et étudiants dans le choix de leur orientation.