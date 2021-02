A pourvoir en Dordogne, offres d'emploi de pâtissier et d'employé commercial rayon bazar

Offres d'emploi de pâtissier et d'employé commercial rayon bazar

Pâtissier pour un CDD de 6 mois

La Pâtisserie Carré à Castelnaud-La-Chapelle recherche un pâtissier pour un CDD de 6 mois. CAP pâtisserie exigé, et/ou des expériences professionnelles significatives. Postulez sur le site de Pôle Emploi via l’offre n°110RKDP

Employé commercial (CDI) pour le rayon bazar de Super U

Le magasin Super U de Périgueux recherche un employé commercial pour le rayon bazar pour un poste en CDI. Sous la responsabilité de votre manager, vous participerez à la bonne marche du rayon en assurant son approvisionnement, sa présentation et la mise en rayon des produits. Dynamique, vous êtes rigoureux et organisé. Vous justifiez d'une expérience d'au moins un an sur le secteur bazar. Postulez en cliquant sur ce lien

