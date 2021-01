A pourvoir en Dordogne, un poste de coiffeur et un emploi de vendeur en jardinerie

Un coiffeur expérimenté est actuellement recherché par un salon de Saint-Aulaye. Ce poste est à temps complet et en CDI. Vous devez être polyvalent et maîtriser la coiffure féminine, avec ses coupes et ses techniques. Compétence de la taille de la barbe appréciée, expérience de 5 ans exigée.

Contact : 05 53 91 54 40

Gamm Vert de Sarlat recrute un vendeur. Vous avez des connaissances en végétal et en entretien de jardins, vous aimez conseiller les clients et prendre soin des plantes. Vous assurez la bonne tenue de votre rayon, vous avez le sens du travail en équipe, vous êtes polyvalent, souriant et dynamique !

Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à gvsarlat.direction@orange.fr

