Adecco recrute dans le secteur de l'aéronautique et en Dordogne une société recrute plusieurs profils

En Dordogne, Eyrignac et ses Jardins, recherche pour compléter son équipe un jardinier (H/F) en CDI de 35 heures et le restaurant "O Plaisir des sens" à la Roque Gageac recrute une aide de cuisine et un plongeur.