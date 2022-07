Darlavoix spécialisée dans les infrastructures d'énergies recrute à Notre Dame de Sanilhac en Dordogne

Au sein de VINCI Energies France, DARLAVOIX est spécialisée dans la conception, la réalisation et la maintenance des infrastructures d’énergies. Ils interviennent sur les réseaux électriques, l’éclairage public, la mise en valeur du patrimoine par la lumière, les infrastructures de recharge de véhicules électriques et les infrastructures de télécommunication.

DARLAVOIX est une entreprise chaleureuse à taille humaine comptant 55 collaborateurs avec un chiffre d'affaires de 8.7 millions d'€ sur 2021 et dans le cadre de son développement, ils ouvrent un établissement sur la commune de Notre Dame de Sanilhac à Cré@vallée Sud.

Pour renforcer ses équipes, ils recrutent :

Chef(fe) d’équipe : 2 personnes

Chauffeur(se) de Pelle : 3 ou 4 personnes avec CACES 1-2 et 4

Manœuvre Chauffeur PL : 3 ou 4 personnes

Monteur FTTH sans épissure : 4 personnes

Responsable d’Affaires : 1 personne

Technicien(ne) Chantier : 1 personne

Technicien(ne) Bureau d’étude fibre : 1 personne

Technicien(ne) Bureau d’étude Réseaux électriques : 1 personne

S'ils sauront valoriser votre expérience et votre savoir-faire, Ils invitent également les personnes moins expérimentées à se faire connaitre. Former et faire monter leurs salariés en compétences fait déjà partie de leur quotidien. Une seule condition préalable : un investissement, un respect des règles notamment de sécurité et un savoir être . Une information collective est prévue le 19 juillet 2022 à partir de 9H, à l’agence Pôle Emploi (Boulevard du petit change). Ce sera l’occasion de présenter la société, le projet plus précisément et échanger avec l’ensemble des candidats que souhaiteraient rejoindre l'entreprise.

Pour postuler

Vous pouvez contacter l'entreprise par téléphone au 05 55 08 32 00 et faire parvenir vos candidatures par courriel à contact@darlavoix.fr.