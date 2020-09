Des contrats d'apprentissage dans l'industrie et le bâtiment sont à pourvoir avec le GRETA CFA Aquitaine

Ces contrats concernent la technique d’usinage, la maintenance des équipements industriels, le montage d'installations en génie climatique et sanitaire et les métiers de l'électricité.

Quatre postes en bac pro sont à pourvoir en industrie, deux postes en technicien d’usinage et deux postes en maintenance des équipements industriels.

Contact : pierre-jean.panelay@greta-cfa-aquitaine.fr - 05 53 02 17 69 / 06 71 70 60 72

Deux autres postes sont à pourvoir dans le bâtiment, un poste en brevet professionnel de monteur en installations du génie climatique et sanitaire et un poste en Bac Pro en métiers de l'électricité et de ses environnements connectés.

Contact : romane.biron@greta-cfa-aquitaine.fr - 05 53 02 17 69

GRETA-CFA Aquitaine Agence de Dordogne

Lycée Albert Claveille

80 rue Victor Hugo 24000 Périgueux

nadia.durand@greta-cfa-aquitaine.fr

05 53 02 17 69

