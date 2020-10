Des emplois saisonniers à pourvoir en Dordogne dans les métiers de la vigne

A Monbazillac, on recherche deux personnes pour la saison de la taille de vigne. La formation taille est impérative et il faut savoir utiliser les sécateurs électriques. Des travaux de palissage pourront suivre, ainsi que la remise en état des fils et des piquets. Il s’agit d’un contrat saisonnier de 4 mois à 35 heures hebdomadaires. Candidatez sur www.pole-emploi.fr avec la référence 106QFLQ

A saint Méard de Gurçon, on recherche un tailleur de vigne autonome et bénéficiant déjà d’une expérience. Il s’agit d’un contrat saisonnier de 4 mois à 35 heures hebdomadaires. Candidatez sur www.pole-emploi.fr avec la référence 106NQKG

Toujours à Saint Méard de Gurçon, on recherche également un tireur ou une tireuse de bois. Le poste consiste à tirer les bois après la tombée et suite à la taille. On recherche quelqu’un d’autonome et motivé. Les débutants sont acceptés. Il s’agit d’un CDD saisonnier de 3 mois à 35 heures hebdomadaires. Candidatez sur www.pole-emploi.fr avec la reference 106NQNL

A Pomport, on recherche des vendangeurs pour le liquoreux. Quatre postes sont à pourvoir pour 2 semaines de travail environ, en discontinu par passages successifs selon la maturité des raisins. Pas de possibilité de logement mais l’entreprise met à disposition un local pour le repas de midi. Une expérience en vendanges de liquoreux est souhaitée. Candidatez sur www.pole-emploi.fr avec la référence 106MLHH

