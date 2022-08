Des offres du groupement d'employeurs de la Dordogne

Le groupement d’employeurs 24 se fait le relais pour ces offres à pourvoir en Dordogne. Elle sont à découvrir ci-dessous.

Boulanger - Lalinde - CDD ou CDI - Z/22

Vous êtes titulaire d’un CAP en boulangerie ? Ce poste est fait pour vous ! Les débutants sont acceptés et seront accueillis au sein de cette petite entreprise. C'est un contrat de 35H.

Mécanicien agricole ou poids lourds ou TP - Saint Saud Lacoussière - CDI temps plein - F/22

Si vous avez de l’expérience dans le domaine de la mécanique moteurs diesel, l’hydraulique et électrique, n'hésitez pas à postuler.

Poseur de poêle - La Chapelle Faucher - CDD ou CDI - B/22

Envie de découvrir ce métier ? Pour ce poste à temps plein, une formation au sein de l'entreprise vous sera proposée avec une possibilité de stage découverte. La prise de poste est immédiate, en CDD ou CDI.

Charpentier - Antonne - CDD ou CDI - A/22

Pour ce poste à 39h vous devrez être titulaire d'un CAP, être dynamique et avoir de l'expérience dans la charpente.

Nous vous proposons également ci-dessous d'autres offres non données à l'antenne :

Peintre en bâtiment - Brantôme - CDD ou CDI - D/22

Vous souhaitez rejoindre une entreprise familiale, travailler sur des chantiers de particuliers ou de rénovation ? Cette offre est peut-être pour vous

Plaquiste - Périgueux - CDD ou CDI - I/22

Vous travaillerez du lundi au vendredi (39) et vous effectuerez la pose de place au sein d'une petite entreprise. Vous avez votre CAP ou de l’expérience dans les travaux de platerie ? Postulez !

Technicien d'entretien - Périgueux - CDD puis CDI - T/22

Vous travaillerez en binôme, entretien général d’une structure, entretien extérieur, intérieur (électricité, plomberie, serrurerie, petit bricolage, manutention….) De préférence avec base en électricité, formations prévues pour habilitations BC, H1V, B1V B2V ou BR et Caces chariot élévateur. C'est un 35 heures (temps annualisé) du lundi au vendredi de 9h à 17h30, possibilité en week-end selon manifestations, événements.

Manœuvre - Nontron - CDD puis CDI - V/22

Vous travaillerez dans une entreprise de fabrication de rayonnage et d’aménagement, votre mission : assembler, faire de la découpe et installer les rayonnages. Vous vous déplacerez sur toute la France, à la semaine. Les débutants sont acceptés , une formation interne est possible.

Menuisier agenceur - Nontron - CDD puis CDI - W/22

Vous avez de l’expérience dans ce domaine ? Postulez pour travailler dans une entreprise familiale de rayonnage et d’aménagement.

Aide cuisine service (saisonnier) - Brantôme - C/22

Vous aurez pour mission d’aider le cuisinier à la mise en place du snack et faire le service et la prise de commande

Peintre plaquiste - Chancelade - G/22

Petite entreprise familiale, chantier sur la Dordogne uniquement. 35 heures hebdo

Si l'une de ces offres vous intéresse, n'hésitez pas à envoyer un mail à : o.adam@cm24.fr en spécifiant le n° de l'offre (ex : Manœuvre Nontron offre V/22)

--------------------------

Vous avez une offre à nous proposer ? N'hésitez pas à nous l'envoyer par mail à bleuperigord@radiofrance.com ou à la déposer ici