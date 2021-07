Des offres pour la Dordogne dans le bâtiment, la restauration et pour un centre de vacances

De nombreuses offres sont à pourvoir en Dordogne cet été : un serveur à Excideuil, un agent de service et de ménage ainsi que des animateurs pour un centre de vacances à Sireuil et un apprenti carreleur pour Boulazac.

Ces offres diverses et variées peuvent vous intéresser que vous soyez débutant, expérimenté ou à la recherche d'un apprentissage.

1/La cuisine du marché à Excideuil recherche un serveur pour la saison estivale avec une prolongation éventuelle en septembre. Il s'agit d'un contrat à temps plein avec une coupure le vendredi. Une maitrise de la langue anglaise est vivement souhaitée.

Cette offre vous correspond ? Contactez le 05.53.62.82.66 ou par mail à : lestilleuls.tourisme@orange.fr

*********************************

2/Si vous recherchez quelques heures de travail pour la période entre le 12 juillet et le 8 août, le centre de vacances CAP Sireuil Village situé sur la commune des Eyzies recherche un/une agent de service et de ménage en CDD à temps partiel, pour assurer le service des repas et la plonge, l'entretien quotidien des locaux (ménage)

24 heures/semaine

Qualités requises : énergie (travail physique), rigueur, efficacité…et les débutant sont acceptés !

Le centre est également encore à la recherche d’animateurs et animatrices BAFA pour encadrer ses colonies de vacances et son centre de loisirs pour cet été, n’hésitez pas à les contacter.

Contactez sans attendre la directrice du centre : Annouk Decoudun au 05 53 29 47 97 ou envoyez votre candidature par mail à sireuil@laligue24.org

**********************************

Dans le milieu du bâtiment, l'entreprise De Sousa Fils à Boulazac recherche un apprenti carreleur mosaïste dans le cadre d'un CAP, d'un BP ou d'un autre diplôme dans le secteur.

Vous recherchez un apprentissage dans ce secteur, contactez vite le 06 89 55 78 70.