Des postes de coiffeur et de menuisier sont à pourvoir dans le Périgord noir

Un poste de coiffeur est actuellement disponible sur Villefranche-du-Périgord pour un CDD de 3 mois renouvelable à 39h hebdomadaires. CAP, BEP ou équivalent exigé ainsi qu’une expérience de 3 ans minimum. Le salon de coiffure est ouvert du mardi au samedi. Salaire selon expérience.

Postulez sur le site de Pôle Emploi via l’offre n°109KFGQ

L’entreprise Périgord Véranda est à la recherche d’un menuisier aluminium pour un poste en CDI de 40h hebdomadaires. Vous travaillerez en atelier de fabrication de menuiseries aluminium, type fenêtres, portes, coulissants, vérandas. Vous utiliserez des machines de découpe et d'assemblage à commandes numériques et des outils plus traditionnels (scie, perceuse, visseuse, etc.) Vous serez également amené à effectuer la pose des menuiseries sur chantiers. Qualités et prérequis demandés : polyvalence, autonomie, minutie et rigueur, et vous possédez une expérience d’au moins 3 ans.

Postulez sur le site de Pôle Emploi _via l’offre n°_108FYJF

Laissez vos offres sur bleuperigord@radiofrance.com