Deux CDD à pourvoir en Dordogne, chauffeur/chauffeuse de personnes handicapées et assistant(e) de coiffure

Un chauffeur ou une chauffeuse de ramassage de personnes est recherchée par l’ITEP de Prigonrieux, qui accueille 34 enfants. Il vous sera demandé d’accompagner et de transporter, de manière collective ou individuelle, des jeunes présentant un handicap physique. Permis B depuis plus de deux ans exigé, capacités à encadrer un groupe d’enfants et d’adolescents et expérience dans le secteur médico-social souhaitée. CDD d’1 mois renouvelable. Candidatez directement sur le site de Pôle Emploi : https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/108SNLW

Un salon de Nontron recherche un assistant ou une assistante pour accueillir les clients, assurer l’entretien du salon et effectuer les shampoings. Le poste est destiné à des jeunes de moins de 26 ans, pour un contrat de 9 mois ! Candidatez directement sur le site de Pôle Emploi : https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/108SPPJ