En Dordogne, dans le Périgord noir, les jardins d'Eyrignac et le restaurant Ô plaisir des sens recrutent

En Dordogne, Eyrignac et ses Jardins, recherche pour compléter son équipe un jardinier (H/F) en CDI de 35 heures et le restaurant "O Plaisir des sens" à la Roque Gageac recrute une aide de cuisine et un plongeur.

Eyrignac et ses Jardins, classés jardins remarquables, recherche pour compléter son équipe un jardinier (H/F) en CDI de 35 heures ainsi que des stagiaires bac pro ou alternants aménagement paysager. Le restaurant "O plaisir des sens" à la Roque Gageac recrute quand à lui, une aide de cuisine et un plongeur.

Un jardinier pour les jardins d'Eyrignac - (H/F) - CDI - 35heures

Sous la supervision du chef jardinier et du propriétaire des lieux, vous participez :

à la création et l' aménagement des espaces paysagers,

à l’ensemble des travaux d’entretien des jardins que ce soit la Préparation des sols, semis et plantations, engazonnement, installation des équipements ou encore de la maçonnerie légère.

Une bonne connaissance du métier est souhaitée, ainsi que de l' autonomie et une bonne présentation. Salaire selon profil, Les jardins étant situés à 7km du village de Salignac, il est nécessaire d’être véhiculé.A

Rentrée 2022 : à noter que les jardins recherchent également des stagiaires Bac pro ou alternants « Aménagement paysager », pour les former à l’entretien d’un jardin remarquable. Désirant partager leur expérience avec de jeunes jardiniers paysagistes, passionnés et motivés, les personnes intéressées seront encadrés par le chef jardinier et toute son équipe et accompliront les mêmes tâches.

Ces offres vous intéressent ? Vous pouvez postuler directement en cliquant ici

Aide de cuisine et plongeur - La Roque Gageac

Le restaurant "O plaisir des sens" à la Roque Gageac cherche une aide de cuisine et un plongeur de 9h à 16h30 avec repos le dimanche et le lundi.

Pour postuler merci de contacter Lydie ou Bruno Marien au 06.75.11.57.26

-----------------------------------------

Vous aussi vous souhaitez proposer une offre emploi ? N'hésitez pas à la déposer dans notre formulaire ou à l'envoyer par mail à : bleuperigord@radiofrance.com