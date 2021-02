En Dordogne l’armée recrute dans plus de cent spécialités - postulez auprès du CIRFA de Périgueux

Chaque année, l’Armée de Terre recrute et forme 16.000 hommes et femmes dans plus de cent spécialités : aérocombat, artillerie, chars de combat, infanterie, informatique et télécommunications...

Servir au sein de l’armée de Terre, c’est la garantie d’une expérience professionnelle valorisante et d’une réelle progression.

15 grands domaines d’activités vous sont proposés : Aérocombat, artillerie, chars de combat, infanterie, informatique et télécommunications, logistique et transports, forces spéciales, administrations et services, maintenance, renseignement, génie de combat et BTP, sécurité et prévention, restauration, santé, et sport.

Un conseiller vous attend dans votre centre de recrutement (CIRFAà de Périgueux, au 6, rue du 34e régiment d’artillerie. Pour en savoir plus, contacter le centre de recrutement (CIRFA) de Périgueux : 05 53 02 82 75, ou sur le site sengager.fr