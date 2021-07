En Dordogne, offre dans la maçonnerie, pour le service à la personne et pour la vente

Des offres du Pôle Emploi pour une entreprise dans le bâtiment à Cénac, une recherche de personnel en Périgord vert pour une association d'aide et services à la personne et si vous êtes gourmand, un poste de vendeur pour un magasin de produit du terroir pour Sarlat.

1/ Le Pôle Emploi de Sarlat se fait le relais pour cette société basée à Cénac et St Julien, ARMAGNAC bâtiment composée de salariés qualifiés, expérimentés et de confiance où la solidarité est le maître mot. Si vous souhaitez intégrer cette entreprise, sachez qu'elle recrute et voici les profils demandés :

Manœuvre bâtiment : OE116QPTP, CDI, débutant accepté, 35h/semaine, prise de poste dès que possible.

Maçon : OE116QQFR, CDI, débutant accepté, 35h/semaine, prise de poste dès que possible.

Chef d’équipe en maçonnerie : OE116QQGT, CDI, 35h/semaine, pris de poste en novembre 2021 (à négocier pour plus tôt).

Si l'une de ces offres vous intéressent, n'hésitez pas à contacter le Pôle Emploi en indiquant le N° de l'offre.

*******************************

2/L' association ASAPHP, aide et services aux personnes du haut Périgord, recherche du personnel sur le secteur de Thiviers, Excideuil et Mialet. Temps de travail 27h/semaine.

Envoyer votre candidature par mail : asadhp.mtt@wanadoo.fr ou prendre contact par téléphone au 05 53 62 39 82.

*******************************

3/La maison de la Truffe Quercy Périgord à Sarlat recrute pour la saison estivale un vendeur (H-F) et aide à la cuisine. (Préparation de spécialités à base de truffe pour la dégustation). Temps plein pour la saison estivale. Profil dynamique recherché, expérience souhaitée en vente mais non indispensable. Bases en informatique souhaitées.

Pour postuler, contactez le 06 08 70 06 91 ou envoyez votre CV par courrier postal à : Maison de la Truffe Quercy Périgord 34 avenue Aristide Briand 24200 Sarlat