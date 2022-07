We Are

En Dordogne, on recherche des auxiliaires de vie H/F, un coiffeur H/F et des maçons H/F.

Auxiliaires de vie H/F

Vitalliance, service d'aide à domicile spécialisé dans le handicap et la grande dépendance à Périgueux recherche des auxiliaires de vie.

Les postes à pourvoir sont :

1 CDI 20h/semaine sur le secteur d'Agonac

1 CDI 30h/semaine sur le secteur de Sarlat

1 CDD de 13 mois pour un contrat d'alternance en 35h/semaine sur le secteur de Sarlat avec un centre de formation en interne

1 CDI 20h/semaine sur le secteur de Bergerac

Pour postuler

Les candidats peuvent contacter Vitalliance par courriel à marine.desmaison@vitalliance.fr ou au 05.33.09.58.94. Marine DESMAISON Chargée de clientèle Agence de Périgueux : 2 rue Gambetta - 24000 Périgueux marine.desmaison@vitalliance.fr 05 33 09 58 94

Un coiffeur H/F

Le salon de coiffure Escat à Mussidan cherche un coiffeur H/F avec un brevet professionnel et permis de conduire ainsi que quelques années d'expérience. C'est un cdi de 35 heures. Pour plus d'informations, il faudra appeler le salon au 05 53 81 00 57.

Des maçons H/F

Le Pôle emploi Périgueux Change relaie deux offres d’emploi pour une entreprise de constructions à Savignac les Eglises. Un premier contrat en CDI 35h est à pourvoir avec minium deux ans d'expérience (Réf 136NVRZ). Le second poste est un CDD de 12 mois. Les débutants sont acceptés (Réf 136NVTS). Pour postuler rien de plus simple, rdv sur le site Pôle-Emploi.fr et renseignez les références des offres.