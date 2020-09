L’agence pôle emploi de Périgueux Change relaie diverses offres dans le transport et la restauration.

Secteur du Transport, l’entreprise VEYRES Père recherche un(e) chauffeur(se) poids-lourd en CDI 35 heures, titulaire du permis CE, FIMO et/ou FCO, carte numérique et ADR base et produits pétroliers. Débutant accepté. Candidatez directement sur pole-emploi.fr avec le n° d’offre 104TXBH

Secteur Hôtellerie-restauration :

Le groupe COMPAS recherche un(e) cuisinier(ère) de collectivité en CDD 1 mois à Périgueux, 35 heures. Expérience 6 mois souhaité sur même poste. CAP, BEP et équivalents cuisine collectivité exigé. Candidatez directement sur pole-emploi.fr avec le n° d’offre 105FLXT

L’Hôtel KYRIAD de Saint-Laurent-sur-Manoire recherche un(e) serveur(se) en CDI 24 heures (de 18h à 22h30). Expérience souhaitée de 6 mois sur le même poste et CAP/BEP et équivalents Service Salle souhaité. Candidatez directement sur pole-emploi.fr avec le n° d’offre 105GFVR

Le restaurant HERCULE POIROT recherche un(e) serveur(se) en CDI 39 heures (repos les mardis et mercredis). Expérience 1 an et CAP, BEP ou équivalents Service Salle souhaité. Candidatez directement sur pole-emploi.fr avec le n° d’offre 105BVGM

