L'ANEFA de Dordogne propose plusieurs offres d'emploi à pourvoir dans l'agriculture.

Dans le Canton Haut Périgord noir, un agent d’élevage bovin viandes est recherché pour un CDD temps plein de 12 mois. Pour une exploitation bovin viande et noyers, vous effectuerez la tétée des veaux, l'alimentation des bovins, le paillage. Vous conduirez le matériel agricole pour les travaux de fenaison, la récolte des noix et participerez à l'entretien des noyers. Expérience impérative en élevage et en conduite d'engins agricoles. Salaire : 10€49 brut/horaire

Offre ANEFA n° OVB134480-24

Dans le canton de Thiviers, une exploitation avicole recherche un agent d’élevage avicole (H/F). Vous effectuerez le gavage des canards gras, l'entretien des locaux et de l'exploitation. CDD temps plein de 4 mois à pourvoir de suite. Salaire : 10€25 brut horaire

Offre ANEFA N° OAV134448-24

A Coulounieix-Chamiers, une société coopérative recherche un agent agricole polyvalent (H/F). Vous assurerez le contrôle de performance en bovin lait, vous collecterez les données en élevage, la prise d’échantillons, la livraison et autres activités en lien avec le fonctionnement du contrôle laitier. Permis B exigé pour les déplacements et mise à disposition d'une voiture de service.CDI à temps plein à pourvoir immédiatement. Salaire : selon convention du contrôle laitier.

Offre ANEFA n° OVL134185-24

Contact : ANEFA Dordogne – 295 Boulevard des Saveurs - Cré@Vallée Nord – 24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS

Tél : 05.53.35.88.52 - Fax : 05.53.53.43.13

E-mail : anefa-dordogne@anefa.org