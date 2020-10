L'ANEFA de Dordogne relaie plusieurs offres d'emploi à pourvoir dans l'agriculture.

Disponibles sur plusieurs secteurs de Dordogne, ces offres d'emploi concernent la culture légumière et fruitière ainsi que l'abattage et le gavage de volailles.

On recherche un agent d’abattage dans le canton de Brantôme pour un contrat CDD temps partiel de 3 mois. Vous effectuerez l'abattage, le plumage, l'Éviscération, le nettoyage et la transformation des animaux (canard gras, volailles, lapins), en temps partiel sur 2 jours/ semaine pour un CDD de trois mois. OFFRE N° OAV130576-24

Dans le canton de la vallée de l’Homme, on recherche un gaveur pour un contrat CDI temps partiel. Pour une exploitation avicole (canards) vous effectuerez le gavage et l'entretien des locaux. OFFRE N° OMA125416-24

Dans le canton Isle Loue Auvezère, on recherche un agent d’élevage avicole pour un contrat CDD de 1 mois à temps partiel. Vous effectuerez l’abattage et la découpe des canards et occasionnellement le gavage. OFFRE N° OCM131153-24

Dans le canton Pays de la Force, on recherche un agent agricole polyvalent pour un contrat CDI temps plein. Vous effectuerez les travaux liés aux cultures fruitières, légumières et grandes cultures. Une expérience en conduite et utilisation des matériels agricoles dans toutes les phases de la production fruitière est souhaitée.

Renseignements pour l’ensemble de ces offres : ANEFA Dordogne – 295 Boulevard des Saveurs - Cré@Vallée Nord – 24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS - Tél : 05.53.35.88.52 - Fax : 05.53.53.43.13

Laissez vos offres sur bleuperigord@radiofrance.com