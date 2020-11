L'emploi en Dordogne : l'association régionale des Missions Locales lancent "A vos marques, prêts, partez"

Aujourd’hui plus que jamais, dans le contexte économique et sanitaire, nos enjeux communs se focalisent sur la formation et l’emploi des jeunes

Forts de ce constat, les 11 opérateurs de compétences et les 43 Missions Locales de Nouvelle-Aquitaine travaillent à un partenariat renforcé qui a donné naissance à un événement régional : « à vos marques… Prêts ? Partez ! ».

Cet événement marque le départ d’une collaboration au long cours sur nos territoires, au plus près des besoins des jeunes et des entreprises. Il s’agit de développer la complémentarité, échanger, travailler main dans la main… D’ores et déjà 3 ateliers ciblés jeunes, entreprises et salariés sont programmés au premier trimestre 2021. Leur objectif principal : renforcer nos liens afin de sécuriser les parcours des jeunes.

Plus d'infos ici : Association Régionale des Missions Locales