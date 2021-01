La Chambre des Métiers et de l’Artisanat et le Groupement d’Employeurs 24 proposent divers postes en Dordogne

La Chambre des Métiers et de l’Artisanat et le Groupement d’Employeurs 24 proposent diverses offres d'emploi à pourvoir en Dordogne

Un(e)(e) aide-comptable est recherché(e) en CDD de 35h hebdomadaires sur le secteur du Grand Périgueux. Vous devez maîtriser la saisie comptable.

Un(e) employé(e) de nettoyage est recherché(e) dans le même secteur pour un CDD de 15h hebdomadaires. Vous effectuerez le ménage dans un établissement scolaire en fin de journée.

Toujours sur Périgueux, on recherche un coiffeur disponible immédiatement pour un poste en CDD évolutif en CDI. Dans un salon artisanal, vous réaliserez en toute autonomie le shampoing, la coupe, la coloration et le coiffage d’une clientèle mixte. Vous devez absolument maîtriser la coupe homme et la barbe. Vous accueillez de manière conviviale et chaleureuse la clientèle, vous la conseillez et lui vendez les produits de soins capillaires. Vous justifiez d’une formation (minimum CAP), et d’une expérience réussie de 2 à 4 ans dans le domaine.

A Calès, un poste de maçon-couvreur est proposé pour un CDD de 3 mois à temps plein, évolutif en CDI. Maçonnerie sur neuf et sur rénovation. Des connaissances en couverture seront appréciées. Bonne connaissance du métier souhaitée, possibilité de formation grâce au travail en équipe. Début du contrat : début février.

Dans le secteur de Bergerac, on recherche un technicien de voirie et réseaux divers pour un CDD de 3 mois à temps plein, évolutif en CDI. Vous devez maîtriser la voirie et les réseaux divers, les bordures, le béton désactivé, la pose de caniveaux et de regards… Des connaissances en menuiserie seraient appréciées. Vous devez être autonome sur toutes les fonctions. Début du contrat : début février.

Un poste de peintre-plaquiste est également disponible secteur du Grand Périgueux. CDD de 3 mois à temps plein évolutif en CDI. Compétences demandées : application «pinceau, rouleau et pistolet », masque et protection, travail sur échafaudage et parfois nacelle, pose de papier peint, préparation des supports, pose de plaques BA 13 bande manuel, enduits, pose de rails, de plafonds suspendus, de cloisons, etc. Véhicule de société et prime de panier-repas dans le cadre des déplacements. Salaire selon convention du bâtiment.

Un informaticien est recherché sur Saint-Astier pour un CDD temps partiel. CDD à temps partiel de 7 à 10h hebdomadaires. Savoir effectuer un diagnostic technique, réparer les systèmes informatiques, maîtriser les outils bureautiques et informatiques exploités, respecter les normes en vigueur et rédiger des rapports. Vous avez le sens de l’écoute et savez faire preuve de calme et de patience.

Un plaquiste est également recherché sur Terrasson pour un CDD à temps plein évolutif en CDI. Travaux neufs et rénovation. Vous êtes autonome et possédez le permis B.

Pour postuler à l’ensemble de ces offres, contactez Séverine Roumanie du GE METIERS 24 : 05.53.35.87.52 / 06.33.11.37.53

Laissez vos offres sur bleuperigord@radiofrance.com