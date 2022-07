La restauration et un EPHAD recrute leur personnel en Dordogne

L'EPHAD, résidence Rivière Espérance à Lalinde recherche des agents des services hospitaliers et La Chartreuse du Bignac à Saint Nexans recherche un pâtissier ainsi qu'un chef de rang ou serveur

L'EPHAD, résidence Rivière Espérance à Lalinde recherche des agents des services hospitaliers pour les soins de nursing et le restaurant gastronomique La Chartreuse du Bignac à Saint Nexans recherche un pâtissier débutant ou expérimenté ainsi qu'un chef de rang ou serveur pour son équipe

Agents des services hospitaliers H/F

L'EPHAD, résidence Rivière Espérance à Lalinde recherche des agents des services hospitaliers pour les soins de nursing, en binôme avec les aides-soignantes. Ils recherchent également des aides-soignantes, poste en CDD renouvelables.

Ehpad Résidence Rivière à LALINDE Espérance Valérie CALES rh@ehpad-lalinde.fr. Pour tout renseignement appelez le 05 53 61 02 83

Pâtissier, chef de rang et serveur H/F

Le restaurant gastronomique La Chartreuse du Bignac à Saint Nexans recherche un pâtissier débutant ou expérimenté pour travailler notamment avec Jean Twari et notre Chef Thibaut (Qui fut 10 ans étoilé dans une première vie), un chef de rang ou serveur pour travailler avec Marina.

Les deux postes sont sans coupure (Service exclusivement le soir) avec deux jours de repos consécutif. Ce peuvent être des CDD ou CDI à pourvoir le plus vite possible.

Envoyez candidature à jeanlouisviargues@abignac.com

