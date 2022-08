Le château de Salignac en Dordogne recherche un maçon, lauzier, passionné d'histoire et de vieilles pierres

Laissé à l’abandon, meurtri par l’histoire et tombé dans l’oubli, c’est en 2006 que le château de Salignac est racheté par ses propriétaires actuels. Tombée amoureuse du lieu, la famille se lance corps et âme dans le sauvetage du monument. Et les besoins sont énormes ! Depuis 16 ans, les travaux visent à sécuriser le grand logis, refaire les planchers, les charpentes et les toitures, ôter les aménagements XXe. De gros chantiers sont à prévoir pour préserver les murs extérieurs du château. Pour poursuivre les travaux, le château recherche un travailleur de la pierre (maçon, lauzier) passionné d'histoire et de vieilles pierres pour renforcer l'équipe et contribuer au projet.

Profil recherché :

Bonne expérience en différents types de maçonnerie

Une expérience préalable en restauration du patrimoine et en matière de toiture de lauzes serait un plus

Quelqu'un passionné par l'histoire, curieux et ouvert découvrir les techniques anciennes

Adaptable et rigoureux

Prêt à se former (murs en pierres sèches, lauzes...)

Passionné et passionnant (être capable de présenter le projet et échanger avec nos visiteurs)

Missions :

Préservation et reconstruction du château (restauration des parapets, courtines et donjon, entre autres, ...)

Chantiers dans les intérieurs du château

Etre partie prenante à l'ouverture du château au public pendant la saison estivale

Le contrat sera à durée déterminé avec évolution possible en CDI.

Si vous correspondez à ce profil, n'hésitez à demander plus de renseignements, à envoyer une lettre de motivation et votre CV à info@chateausalignac.com

------------------------------

