Le CIAS de la Communauté de Communes Bastides Dordogne Périgord recrute des aides à domicile

Une aide à domicile aide les personnes en perte d’autonomie. Il s’agit parfois d’apporter une présence, de partager un moment de lecture, une ballade, d’accompagner à un rendez-vous médical. Lorsque les personnes sont totalement immobilisées, il est nécessaire de les assister dans leurs démarches administratives, de réaliser des tâches ménagères, les repas, les courses mais également les soins d’hygiène les plus élémentaires.

Vos missions :

- Accompagnement et aide aux personnes dans la vie quotidienne

- Aide à l'aménagement et à l'entretien du cadre de vie

- Aide à l’hygiène corporelle

- Aide au maintien de la vie sociale et relationnelle

Permis B indispensable, débutants acceptés et formation Pôle Emploi possible.

Envoyez votre CV + lettre de motivation avant le 30 avril à :

CIAS

2/4 place Polony,

24440 Beaumontois en Périgord

Ou par mail : ciasbdp@ciasbdp.fr

Renseignements : 05 53 74 15 18