Le domaine de la manutention recute pour 3 mois, 6 mois et en CDI

Le domaine de la manutention recherche des profils H/F pour des postes d'opérateurs de production, de conducteur de poids lourds et de technicien de maintenance mécanique.

L'agence TRIANGLE INTÉRIM DE PÉRIGUEUX recherche pour l'un de ses clients situé sur le secteur de NEUVIC, des OPÉRATEURS DE PRODUCTION Homme ou femme. C’est une mission intérimaire de 3 mois à 39h et avec des horaires normaux. Les débutants sont acceptés. Pour postuler, Pole-emploi.fr avec la référence de l’offre 106HHVT

A Villetoureix on recherche un conducteur ou une conductrice de poids lourds. Vous aurez en charge le transport et la livraison de matériaux aux clients. La zone de transport est régionale, vous chargez au dépôt le matin et ramenez le véhicule en fin de journée. Pas de découché. C’est un poste en CDI avec période d’essai renouvelable. Les débutants sont acceptés mais il faut bien évidemment le permis poids lourds. Pour postuler, sur Pole-emploi.fr avec la référence 105LGVN

Et puis on cherche aussi un technicien en maintenance mécanique, c’est un CDD de 6 mois a 35 heures avec des horaires normaux. Vous réaliserez le suivi, l'entretien et le dépannage des matériels des machines de productions, il faut un an expérience en mécanique hydraulique pneumatique. Pour postuler, sur Pole-emploi.fr avec la référence 106XWRY.