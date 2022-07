Le GEIQ 24 recrute un plaquiste, un charcutier, une coiffeuse et un patissier

Charcutier traiteur ou cuisinier, spécialisées dans le cuisine traditionnelle et fabrication maison recherché en Dordogne

En Dordogne le GEIQ 24 recrute plusieurs postes H/F : un plaquiste avec ou sans expérience, un charcutier traiteur ou cuisinier spécialisé dans le cuisine traditionnelle et fabrication maison, une coiffeuse et un pâtissier débutant

Le GEIQ 24 regroupe des entreprises et artisans du BTP pour répondre à leurs problèmes de recrutement et de qualification.

Plaquiste H/F - I/22

Vous avez votre CAP ou de l’expérience dans les travaux de platerie vous pouvez postuler au poste de plaquiste dans le secteur de Périgueux. Votre mission sera de poser du placo au sein d'une petite entreprise de Périgueux.

Envoyez votre candidature à cette adresse : o.adam@cm24.fr

Pâtissier débutant H/F - J/22

Vous êtes titulaire d’un CAP, alors profitez de l’opportunité de travailler dans un restaurant 4 étoiles à Bergerac, comme pâtissier débutant. C'est un 39h/hebdo du mercredi au dimanche de 15h à 23h.Vous aurez pour mission d’assister l’équipe à la préparation des desserts en CDD ou CDI.

Plus d’informations à l’adresse suivante : o.adam@cm24.fr

Coiffeuse/coiffeur - L/22

A Bergerac, dans un salon végétal BIO, une coiffeuse est recherchée pour faire brushing, coloration, soin, massage…. Vous êtes qualifiée et aimez travailler en équipe ce poste est pour vous. C'est un CDD de remplacement en temps plein.

Envoyez votre candidature à cette adresse : o.adam@cm24.fr

Charcutier traiteur ou cuisinier H/F - M/22

A Nontron, venez rejoindre une nouvelle entreprise, jeune et dynamique comme charcutier traiteur ou cuisinier, spécialisées dans le cuisine traditionnelle et fabrication maison. Vous avez des connaissances ou un diplôme et envie de relever le challenge ? C'est un 35 a 39 h en CDD ou CDI ; Prise de poste courant septembre

Postulez à cette adresse : o.adam@cm24.fr

Avez-vous aussi une offre d’emploi à nous proposer ? N'hésitez pas à la déposer dans notre formulaire ou à l'envoyer par mail à : bleuperigord@radiofrance.com