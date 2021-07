Le GRETA CFA de Dordogne lance deux campagnes de recrutements que vous soyez salarié ou demandeur d'emploi

Formations proposées par le Greta CFA de Dordogne pour un assistant comptabilité et administration et pour un gestionnaires administratif

Le GRETA CFA de Dordogne lance deux campagnes de recrutements pour des personnes salariées ou demandeuses d'emploi, en poursuite d'études ou en reconversion professionnelle. D'abord pour préparer le métiers d'assistant de comptabilité et d'administration. Un métier très recherché par les petites et moyennes entreprises. La prochaine session pour préparer le titre ASCA commencera à la rentrée de septembre. Vous pouvez aussi préparer le métier de gestionnaire administratif en obtenant le Bac Pro Gestion Administration. Ces deux formations proposées par le GRETA vous sont en plus proposées en alternance et des financements sont possibles ! Les voici détaillées ci-dessous :

Assistant de Comptabilité et d’Administration en se formant avec le Titre ASCA

Les missions de l'assistant de comptabilité et d'administration sont de suivre au quotidien les opérations de comptabilité tels que le traitement des documents comptables, la trésorerie, les stocks, les travaux d’inventaire et la paye, de gérer l’administratif courant (courrier, transmission d’informations, communication interne et externe).

Attraction et valeur ajoutée de ce métier sur le marché de l'emploi

Titulaire formé à la polyvalence

Formation professionnalisante courte

Entrée directe dans l'Emploi

Niveau 4 = niveau BAC Poursuite en Bac+2 possible

Profil très demandé par les petites et moyennes entreprises

Prochaine session ASCA en septembre : du 06/09/2021 au 28/01/2022

Gestionnaire Administratif en se formant avec le Bac Pro Gestion Administration

Les missions du gestionnaire administratif : il est polyvalent sur l’assistanat dans les secteurs des RH, de la comptabilité et de la gestion administrative courante, Il exerce au sein d'administrations, de collectivités ou d'associations.

Attraction et valeur ajoutée de ce métier sur le marché de l'emploi : profil polyvalent très demandé tant par les petites que les grandes entreprises.

Session en 1 an ou 2 ans selon niveau.

Après la formation, entrée directe dans l’emploi ou poursuite d’études en BAC+2.

Ces formations sont proposées en alternance - contrat d' apprentissage / contrat de professionnalisation et autres financements.

Pour toute information, contacter Martine Lecompte, conseillère en formation continue GRETA-CFA Aquitaine - Agence de Dordogne Référente tertiaire et compétences clés

Par mail à martine.lecompte@greta-cfa-aquitaine.frou par téléphone au 06 71 17 33 03