Le Pôle emploi Change à Périgueux relaie une offre de chauffeur-livreur H/F et d'éléctricien H/F

Le Pôle emploi Change à Périgueux relaie une offre de chauffeur-livreur H/F en CDI et d'électricien H/F en CDD

Chauffeur-livreur / Chauffeuse-livreuse PL (H/F)

Distribution de produits frais dans le département de la Dordogne: livraison de magasins alimentaires, restaurants, collectivités... Ramasse de marchandises auprès des producteurs et industriels du département pour expédition dans toute la France au départ de notre agence Expédition de produits frais vers des plateformes de distribution en Gironde et en Corrèze

Contrat à durée indéterminée

Durée du travail : 35H Horaires normaux

Salaire : Mensuel de 1680,00 Euros à 1800,00 Euros sur 12 mois

Référence de l'offre : 124WWTX

Électricien / Électricienne de chantier (H/F)

Au sein d 'une entreprise à taille humaine vous ferez de la régulation en automatisme chauffage, ventilation et climatisation sur de grosses installations . Vous interviendrez principalement sur des chantiers publics ( hôpitaux, EHPAD ,industrie..) et parfois chez les particuliers. Vous partirez ponctuellement en déplacement sur le 33, vous n'aurez pas à faire l'avance de vos frais, l'entreprise prend en charge votre hébergement et vos repas, Quotidiennement vous aurez un véhicule de société pour vous rendre sur chantier. En fonction des chantiers vous pourrez travailler en binôme l'employeur pourra vous proposer une période d'immersion et si besoin proposera une formation en interne Profil recherché: Autonome, curieux, minutieux

Contrat à durée déterminée - 1 Mois

Durée du travail : 39H Horaires normaux - 35h+ 4

Salaire : Horaire de 11,00 Euros à 13,00 Euros

Référence de l'offre : 122YDGP

Pour postuler

Rien de plus simple, rdv sur le site Pôle-Empoi.fr et renseigner la référence de l'offre.