Le Pôle Emploi Change de Périgueux relaie des offres en CDD et CDI dans les domaine de l'électricité et de la restauration.

Le Pôle Emploi Change de Périgueux relaie des offres en CDD et CDI dans les domaine de l'électricité et de la restauration.

Électricien / Électricienne de chantier (H/F)

Au sein d 'une entreprise à taille humaine vous ferez de la régulation en automatisme chauffage, ventilation et climatisation sur de grosses installations . Vous interviendrez principalement sur des chantiers publics ( hôpitaux, EHPAD ,industrie..) et parfois chez les particuliers. Vous partirez ponctuellement en déplacement sur le 33, vous n'aurez pas à faire l'avance de vos frais, l'entreprise prend en charge votre hébergement et vos repas, Quotidiennement vous aurez un véhicule de société pour vous rendre sur chantier. En fonction des chantiers vous pourrez travailler en binôme l'employeur pourra vous proposer une période d'immersion et si besoin proposera une formation en interne Profil recherché: Autonome, curieux, minutieux. Réf : 122YDGP

Contrat à durée déterminée - 1 Mois

Durée du travail :39H Horaires normaux 35h+ 4

Salaire : Horaire de 11,00 Euros à 13,00 Eur

Serveur / Serveuse de restaurant

Nous recherchons un serveur/serveuse. Polyvalent(e), autonome et réactif(ve) vous serez en charge de la prise de commande auprès des clients et du service Vous assurer les services du midi et du soir. Le poste est accessible aux débutants ayant l'envie et la motivation d'apprendre. Réf : 124XSNX

Contrat à durée indéterminée

Durée du travail :35H Horaires variables

Salaire : SMIC Hôtelier

Lieu : Boulazac

Commis / Commise de cuisine

Vous interviendrez sur les préparations chaudes, froides et les desserts. Horaires en coupure ou non selon le planning qui sera mis en place. Un accompagnement est prévu dans votre prise de poste. Pour postuler : envoyer CV par mail ou téléphoner ou se présenter avec un CV. Réf : 124GQLB

Contrat à durée indéterminée

Durée du travail : 39H Travail le samedi

Salaire : Horaire de 10,48 Euros. Selon exp.+prime+mutuelle

Pour postuler

Rien de plus simple, rdv sur le site Pôle-Emploi.fr et renseignez les références des offres.