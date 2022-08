Le Pôle Emploi Change de Périgueux relaie des offres en CDI dans divers domaines en Périgord blanc

Le Pôle Emploi Change de Périgueux relaie des offres en CDI dans les domaines de le gestion, de la restauration et du transport ferroviaire interurbain de voyageurs

Le Pôle Emploi Change de Périgueux relaie des offres en CDI dans les domaines de la gestion, de la restauration et du transport ferroviaire interurbain de voyageurs

Le Pôle Emploi Change de Périgueux relaie des offres en CDI dans les domaines de la gestion, de la restauration et du transport ferroviaire interurbain de voyageurs

Mobi Expert, à Coulounieix-Chamiers, propose un poste de Gestionnaire paie

L'entreprise MOBI Experts, cabinet d'expertise-comptable et de commissariat aux comptes à taille humaine basée à Périgueux (24), recherche un(e) gestionnaire de paie pour renforcer son équipe et soutenir son développement. Envie de progresser en intégrant un collectif jeune et motivé, vous participerez à des missions d'expertise comptable auprès d'une clientèle variée : PME, TPE, professions libérales, start-up & sociétés innovantes, artisans, associations. Dans le cadre de cette création de poste, vous intégrez une équipe de cinq personnes expérimentées.

Vous travaillerez en binôme avec un responsable des missions sociales, et serez chargé(e) d'assurer principalement les missions suivantes :

La gestion des bulletins de paie (logiciel SILAE), d'un portefeuille multi conventions (150 - 200 payes)

L'établissement des déclarations d'embauche et des documents de fin de contrat

Le traitement des déclarations sociales périodiques

Le traitement des événements en DSN

Le conseil courant auprès des clients.

Perspectives d'évolutions sur la partie juridique en matière de la réalisation des contrats de travail, procédures de rupture de contrat, audit social, etc

Votre profil :

Titulaire d'une formation de niveau BAC +2/3 (type BTS, DUT, licence professionnelle, titre gestionnaire de paie), complété par une expérience d'au moins 1 à 2 ans à un poste similaire en Cabinet d'Expertise ou entreprise

Organisé(e) et réactif(ve), vous désirez intégrer une équipe dynamique et proche de ses clients

Approche collaborative, esprit d'équipe - Capacité d'adaptation, polyvalence

Rigueur, autonomie - Discrétion et confidentialité

Le poste :

Intégration prévue été 2022, pour un poste en CDI à plein temps

Emploi basé à Coulounieix-Chamiers (24) dans une zone d'emploi dynamique

Rémunération : entre 24/32K€ selon profil.

Réf n° 132WTWT

La Guinguette Barnabé à Boulazac recrute

Cuisinier H/F

Vous seconderez le chef de partie en charge de la "petite brasserie" de l'établissement ( cuisson des viandes et poissons). La connaissance des normes HACCP serait un plus. Le poste est en 39h hebdo et en CDI. Réf n° 136XFSR.

Garçon limonadier / Serveuse limonadière

Vos missions sont les suivantes :

Avant le service : dresser les tables, s'assurer de la propreté et de la présentation.

Pendant le service : faire le relais en allant et venant entre la cuisine et la salle, être le second du chef de rang, redresser les tables afin d'accueillir de nouveaux clients.

Après le service : débarrasser, effectuer le nettoyage des tables et du sol et redresser les tables.

Vous êtes un élément à part entière de l'équipe du restaurant pour que le service se déroule dans les meilleures conditions. Vous serez garant du bon accueil de la clientèle et de la bonne image de l'établissement. Le poste est un CDI à 39h hebdo. Réf n° 136XFTK

Le Technicentre de la SNCF, à Périgueux, recherche un climaticien

Vous travaillerez en technicentre industriel, au sein d'une des équipes pièces réparables du matériel spécialisé dans la réparation de climatisation. Vous travaillerez le plus souvent en atelier, à poste fixe sur organes. Horaires de jour ou décalés (2x8, 3x8 si pic de charge).

Profil recherché :

CAP Froid et climatisation.

BEP Technique du froid et du conditionnement d'air.

BP Monteur dépanneur en froid et climatisation.

Bac pro Energétique, options A et B. ou + formation théorique & sur poste de travail

L'opérateur de Maintenance Climatisation réalise les opérations de maintenance des niveaux 1 à 5, sur les climatisations et leurs organes, dans le cadre des programmes d'entretien, de révision, de transformation et de réparation des matériels roulants. Il doit également réaliser des diagnostics. Il respecte les procédures de maintenance et de qualité pour assurer la sécurité de l'exploitation ferroviaire. Ceci, dans le respect strict des règles de sécurité. Réf n° 138BBJZ

Pour postuler

Rien de plus simple, rdv sur le site Pôle-Emploi.fr et renseignez les références des offres.