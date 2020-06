Le Pôle Emploi de Périgueux Change et le GEM24 proposent 3 CDI et 2 CDD

On recrute sur les secteurs de Sanilhac, Bergerac, Boulazac, Le Bugue et Gourdon.

L’agence pôle emploi de Périgueux Change relaie actuellement diverses offres :

Robert Yves Charpente recherche un/une Couvreur Zingueur en CDD 3 mois à 35h à Sanilhac. Expérience 6 mois. Référence de l’offre 102NMYL

L&A Expertises recherche un/une gestionnaire de paie en CDI 39H. 3 ans d’expérience. Référence de l’offre 102FKYV

Randstad recherche un/une boucher en CDI 35H sur Bergerac. 2 ans d’expérience. Référence de l’offre 102MJXS

Robco Propreté recherche un/une laveur de vitres en CDI 35H sur Boulazac. Première expérience demandée. Référence de l’offre 101XMPC

Pour candidater, rendez-vous sur le site de pôle-emploi avec la référence de l'offre.

Par ailleurs Le groupement d’employeurs Métiers 24 recherche actuellement :

Un agent d’entretien dans le secteur du Bugue et de Gourdon pour un CDD de 1h/ semaine de fin juin à fin août. Vous réalisez le nettoyage des parkings des magasins (ramassage des papiers, déchets parkings et espaces verts). Vous réaliserez également le nettoyage des parcs à caddies. Vous serez amené à balayer les caniveaux et le bas du quai.

Contact : Séverine ROUMANIE GE METIERS 24 - 05.53.35.87.52