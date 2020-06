Le Pôle emploi Périgueux Littré recherche un boucher H/F, l’entreprise Davaille Environnement recrute aussi.

Des animateurs et directeurs pour les Francas, un apprenti dans les métiers de bouche et une aide ménagère

Les Francas de Dordogne recrutent des animateurs(trices) et des directeurs(trices) pour animer et encadrer des séjours d'été en Périgord, Une boucherie recherche un apprenti charcutier traiteur et un particulier a besoin d'une aide ménagère pour une personne handicapée.