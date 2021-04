Le restaurant étoilé La Meynardie de Sarlat recrute

Disponibles en salle et en cuisine, ces quatre postes ont des perspectives de CDI et sont logés, nourris, blanchis.

La Meynardie, restaurant étoilé au Guide Michelin, recherche divers profils pour compléter son équipe :

- Commis de salle :

Le commis de salle débute dans le métier du service en salle et effectue des tâches simples. Sous la direction d'un chef de rang, il participe à la mise en place du service, au dressage des tables, au nettoyage des sols et à divers travaux de préparation. Lors du service, il participe en disposant le pain et le beurre, en effectuant le débarrassage, et en effectuant quelques tâches de service suivant les directives de son responsable. Il fait les aller-retour entre la cuisine et la salle. Lorsqu'il aura acquis un peu d'expérience, il pourra être autorisé à servir les clients. À la fin du service, il participe au débarrassage des tables et au rangement de la salle. Salaire : 1400 € /mois CDD avec possibilité d'évolution en CDI

- Assistant maître d'hôtel :

L’Assistant(e) Maître d’hôtel seconde le Maître d’Hôtel dans ses tâches quotidiennes et le remplace lors de son absence. Ses activités sous la responsabilité de notre maître d’hôtel sont : animation du briefing d’avant service et passation des consignes en cas d’absence de ses supérieurs, accueillir, placer, renseigner, conseiller les clients du restaurant, susciter la vente et prendre les commandes, prise des réservations et préparation du plan de salle, répartition des tâches liées au service en salle en fonction du personnel et de la clientèle prévisible, approvisionnement et gestion des fournitures nécessaires au service, faire respecter le plan de nettoyage du restaurant, aider à la gestion de la cave.

Salaire: 1850 €/mois CDD avec possibilité d'évolution en CDI

- Chef Pâtissier :

Le chef pâtissier a pour mission la mise en place du service, créer et réaliser une carte des desserts, réaliser des recettes de base, faire le pain pour la clientèle, dresser des desserts, gérer les commandes et son stock, appliquer et faire appliquer les règles d’hygiène et de sécurité alimentaire, former ses commis. CDD possibilité d'évolution en CDI.

- Chef de Partie Pâtisserie :

Le chef de partie pâtisserie a pour mission la réalisation en autonomie des recettes avec le chef de cuisine, la réalisation des desserts avec l'aide de son commis, la maîtrise des normes d'hygiène HACCP. CDD avec possibilité d'évolution en CDI.

L'ensemble de ces postes sont logés, nourris et blanchis.

Postulez à : contact@domainedelameynardie.com ou au 05 53 28 85 98

