Le syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne recrute dans différents domaines.

Le syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne est à la recherche de personnes motivées pour rejoindre ses équipes.

Sont à pourvoir les postes de :

- Responsable formation pour mettre en œuvre les plans des formations et leurs gestions budgétaires.

- Géomaticien, pour les adeptes de système géographique.

- Technicien études et travaux.

- Technicien système et réseau informatique.

- Agent technique pour assurer notamment l’entretien et la maintenance des bâtiments et installation du SMD3.

Postulez directement via l’espace en ligne dédié aux recrutements sur le site internet du SMD3 : https://smd3.fr/recrutement/