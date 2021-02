Les écoles de la CCI Dordogne organisent des portes ouvertes virtuelles

Les écoles de la CCI Dordogne proposent des diplômes d’enseignement supérieur jusqu’à BAC +3 dans les filières hôtelières et commerciales.Organisées le 24 février et le 6 mars, ces portes ouvertes virtuelles permettent d'aider les futurs apprentis et étudiants dans le choix de leur orientation.

Pour aider au mieux les jeunes à préparer leur projet de formation, et compte-tenu des contraintes sanitaires actuelles, les écoles de la CCI Dordogne basée à Boulazac organisent des portes ouvertes virtuelles.

Plusieurs rencontres en visio avec les équipes pédagogiques et des étudiants des écoles de la CCI Dordogne sont organisées jusqu'au 6 mars.

Prochaines dates : le 24 février et le 6 mars.

Durée : 2h maximum par créneau.

L’accès est simple et gratuit. Les étudiants intéressés recevront un code d’accès après inscription sur le site : https://www.ecoles.dordogne.cci.fr/participation-portes-ouvertes/

Sur le Campus de Boulazac, les écoles de la CCI Dordogne proposent des diplômes d’enseignement supérieur jusqu’à BAC 3 sous statut étudiant ou en apprentissage, dans les filières hôtelières et commerciales. Les diplômes post-bac suivants y sont préparés :

· MAN et BTS Management en Hôtellerie-Restauration options A-B-C, sous statut étudiant au lycée technologique hôtelier ou sous statut salarié en Apprentissage (alternance),

· BTS Négociation & Digitalisation de la Relation Clients et BTS Management Commercial Opérationnel, sous statut salarié en Apprentissage (alternance),

· 3 diplômes BAC 3 NEGOVENTIS se préparant en alternance sur 1 an = Responsable Opérationnel Retail (ex-distribution) / Responsable de Développement Commercial / Responsable Développement Commercial en Banque Assurance.

