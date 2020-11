Les offres d'emploi en Dordogne réclamant des profils expérimentés

Diverses offres d'emploi réclamant des profils expérimentés dans différent domaines. A retrouver sur le site de pôle-emploi.fr

Offres d’emploi de l’agence Pôle Emploi de Périgueux Change : Profil Expérimenté

AURENSAN SA de Périgueux recherche un mécanicien poids lourds (H/F) pour un CDI 38 Heures. CAP, BEP ou équivalent Mécanique automobile souhaité. 1 an expérience sur Poids lourds ou Agricole serait un plus. Permis B et C souhaités. Candidatez directement sur pole-emploi.fr avec le numéro d’offre 106JLMB

L’entreprise BERNARD VIDAL de Périgueux recherche un maçon (H/F) en CDI 37 Heures. 5 ans d’expérience et permis B souhaités. Candidatez directement sur pole-emploi.fr avec le numéro d’offre 107HMSN

DOUMEN SA TRANSPORT de Boulazac Isle Manoire recherche un Chauffeur porte voitures (H/F) titulaire du permis EC, FIMO et carte conducteur pour un CDI 45 Heures. Expérience d’1 an demandée. Candidatez directement sur pole-emploi.fr avec le numéro d’offre 107FYDW

L’agence TRIANGLE 38 de Périgueux recherche un Cariste (H/F) pour une mission intérimaire de 6 mois, 39 heures. Employeur sur Neuvic. Expérience d’un an demandée.Candidatez directement sur pole-emploi.fr avec le numéro d’offre 107MTLF

Confort Chauffage Sanitaire de Périgueux recherche un plombier-chauffagiste (H/F) pour un CDI 35 heures. 5 ans d’expérience demandés – CAP, BEP ou équivalent Installation thermique sanitaire exigé ainsi que le permis B. Candidatez directement sur pole-emploi.fr avec le numéro d’offre 105HZBT