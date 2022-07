Les vendredis du BTP, 500 postes à pourvoir dans la Région Sud

Les Vendredis du BTP en Dordogne proposent plus de 500 postes à pourvoir dans le secteur du BTP grâce à Manpower. Les postes sont à pourvoir en CDI, CDII, CDD, intérim et alternance : maçons, plombiers, chauffagistes, manœuvres, chefs de chantier, coffreurs bancheurs...

Les Vendredis du BTP en Dordogne - vendredi 29 juillet

Dans notre région, 500 postes à pourvoir en CDI, CDII, CDD, interim et alternance : maçons, plombiers, chauffagistes, manœuvres, chefs de chantier, coffreurs bancheurs... Les équipes Manpower rencontreront des candidats afin de répondre aux enjeux des entreprises locales qui peinent à recruter dans le secteur du BTP.

Le vendredi 29 juillet se tiendra la 20e édition en région Sud. Les équipes Manpower rencontreront des candidats afin de répondre aux enjeux des entreprises locales qui peinent à recruter dans le secteur du BTP. Lors de cette Journée, les candidats pourront échanger avec les Agents de Talents Manpower, découvrir les différentes opportunités d’emploi dans les métiers du BTP de leur région, et seront invités à faire du parrainage et de la cooptation. En région Sud, 16 agences Manpower présenteront à cette occasion les 500 profils recherchés. Afin de répondre à la forte activité et à la pénurie de main d’œuvre dans le BTP, cette journée portes ouvertes se tient chaque dernier vendredi du mois.

Différents postes en CDI, CDI Intérimaire, CDD, Intérim et alternance sont à pourvoir : maçon, maçon VRD, maçon finisseur, terrassier, canalisateur, plombier, électricien, frigoriste, menuisier, technicien de maintenance CVC, plaquiste, coffreur, bancheur, canalisateur.

Pour plus d'information veuillez contacter Marie Elissalde Contact ManpowerGroup France

soit par mail marie.elissalde@manpower.fr soit par téléphone 01 57 66 14 43 / 06 28 74 50 95

Manpower est également sur Twitter - LinkedIn – Facebook - Viadeo

Avez-vous aussi une offre d’emploi à nous proposer ? N'hésitez pas à la déposer dans notre formulaire ou à l'envoyer par mail à : bleuperigord@radiofrance.com