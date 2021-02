Multiples postes à pourvoir en Dordogne

Un chauffeur porte engins (H/F) recruté à Terrasson. Aides à domicile recherchés sur le secteur Nord Dordogne. A Périgueux on cherche les profils suivants : Plaquiste (H/F), Poseur de cheminée et poêle (H/F), Peintre en bâtiment (H/F), Maçon (H/F), Mécanicien poids-lourd (H/F).

L’agence Pôle Emploi de Terrasson propose le poste :

Chauffeur porte engins (H/F)

L’entreprise GEO ET FILTRATION recrute chauffeur porte engins (H/F) en CDI à temps plein. Une formation en interne est possible. Le permis C est exigé. Si cette offre vous intéresse, rendez-vous sur poleemploi.fr au n° d’offre 109RNLV

Aides à domicile

Aides à domicile recherchés sur le secteur Saint Saud Lacoussiere Mialet / Saint Jory de Chalais. Poste à pourvoir rapidement. Pour plus de renseignements veuillez contacter Stéphanie Dugenet de l'association aide est service du Haut Périgord située à Thiviers au 06.14.36.26.42. Candidatures par mail à stephaniedugenet@live.fr.

L’agence Pôle Emploi de Périgueux Change propose plusieurs postes :

Plaquiste (H/F)

L’entreprise NADAL à Vergt recherche un plaquiste (H/F) pour un CDI – 39 heures par semaine. Expérience de 2 à 3 ans demandée. Merci de postuler sur poleemploi.fr à l'offre n° 106XXFJ

Poseur de cheminée et poêle (H/F)

L’entreprise Régis LABATTUT à La Chapelle Faucher recherche un poseur de cheminée et poêle (H/F) pour un CDD de 6 mois – 39 heures par semaine. Expérience d’un an demandée. Merci de postuler sur poleemploi.fr à l'offre Offre n° 109NTYB

Peintre en bâtiment (H/F)

L’entreprise IPPR de Coulounieix-Chamiers recherche un peintre en bâtiment (H/F) pour un CDI – 35 heures par semaine. 4 ans d’expérience et Permis B demandés – CAP peinture souhaité. Merci de postuler sur poleemploi.fr offre n° 109SNWQ

Maçon (H/F)

L’entreprise CONSTRUCTION CELMENT VIRGO de Coulounieix-Chamiers recherche un maçon (H/F) pour un CDI – 35 heures par semaine. Expérience d’1 an demandée. Merci de postuler sur poleemploi.fr à l’offre n° 107XRXW

Mécanicien poids-lourd (H/F)

AURENSAN à Périgueux recherche un mécanicien poids-lourd (H/F) pour un CDI 38 heures. Expérience d’un an en mécanique PL ou agricole souhaitée. CAP, BEP ou équivalent mécanique automobile souhaité. Permis B et B souhaités. Formation assurée en interne. Merci de postuler sur poleemploi.fr à l’offre n°106JLMB