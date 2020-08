Offre d'emploi aide à domicile, cueilleur de pommes, cuisiniers traiteurs et mécanicien

Le Centre Intercommunal d'Action Sociale Périgord-Limousin recherche une personne dynamique et motivée pour prendre soin de nos ainés à domicile. Il s'agit d'un poste à temps partiel sur le secteur de La Coquille et Jumilhac-Le-Grand. Une expérience dans l'accompagnement et le soin de la personne âgée est demandée, les missions principales sont l'aide à la toilette, l'aide au lever, au coucher, à la prise des repas et l'entretien du lieu de vie. La prise de poste est immédiate, pour 3 à 6 mois, renouvelables selon l'expérience.

Merci de transmettre vos CV + lettre de motivation par par mail à : direction.cias@perigord-limousin.fr ou par courrier à l'attention d'Emilie Rouleau au Centre Intercommunal d'Action Sociale Périgord-Limousin - 3 Place de la République - 24800 THIVIERS

Le Pôle Emploi de Nontron-Thiviers relaie actuellement ces offres :

- Des cueilleurs de pommes sont demandés. 900 postes sont à pourvoir sur les cantons de Jumilhac, Lanouaille, Thiviers et Excideuil. Pour s'inscrire, un numéro unique, le 05 53 35 88 19 du lundi au vendredi.

- La Maison Thierry Charlot, charcutier-traiteur à Piégut, recrute 2 personnes en CDI : un cuisinier-traiteur (offre n°103MBTM sur le site de Pôle Emploi) et un aide en cuisine. (Offre n°103MBWV). Coordonnées de l’employeur : 05 53 60 54 21

- L’entreprise Périgord Vert Poids Lourds, implantée sur Thiviers, recrute un Mécanicien poids lourds pour un CDD de 4 mois. Une expérience de 6 mois est demandée, ainsi que le BEP/CAP mécanique auto. Ce poste est à pourvoir de suite. Retrouvez cette offre sur le site www.pole-emploi.fr sous la réf. 104KFMW

A réécouter sur francebleu.fr.

Laissez vos offres sur bleuperigord@radiofrance.com