Offre d'emploi de chargé de développement pour une coopérative d'entrepreneurs en Dordogne

La coopérative IRISCOP à Sarlat propose un CDI temps plein pour un temps hebdomadaire de 26h. Vos missions seront :

L'accueil, l'information et l'accompagnement au développement d'une activité économique: accueil de porteurs de projets en élaborant une relation de confiance, intégration des activités dans la coopérative (informations collectives, mise en place démarche entrepreneuriale, etc.), développement de l'activité dans la coopérative (activité de gestion, développement commercial, etc.), référent formation.

L'animation territoriale: présentation du modèle CAE et d'IRISCOP lors d'informations collectives sur le territoire, participation aux événements organisés par les partenaires pour communiquer sur la coopérative, effectuer une veille sur l'actualité économique et des acteurs du territoire.

Vous avez un goût pour l'entrepreneuriat et avez un intérêt pour l'innovation sociale et le développement local.

Vous maîtrisez les outils bureautiques et internet. Vous travaillerez en équipe et en réseau. Vous avez des connaissances en gestion économique et financière.

Rémunération mensuelle en brut de 1404€ pour un temps hebdomadaire de 26h (104h/mois). Pôle emploi de Sarlat N° offre : 107DNRQ Entreprise : IRISCOP Conditions : BAC 2 développement local, territorial (ou autres domaines se rapprochant de la relation entreprise, formation) ET/OU expériences professionnelles si pas de diplôme.

Laissez vos offres sur bleuperigord@radiofrance.com