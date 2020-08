Offre d'emploi maçon, mécanicien, opérateurs de production et chargées d'accueil

Plusieurs offres d'emploi à pourvoir dans différents domaines, un poste de maçon secteur Ribérac, un emploi de mécanicien à Thiviers, des opérateurs de production en usine secteur de Périgueux et deux contrats saisonniers de chargées d'accueil pour les châteaux de Bridoire et de Marzac.

Une entreprise en maçonnerie dans le secteur de Ribérac recherche un ouvrier avec ou sans qualification pour un CDD pouvant déboucher sur un CDI.

Entreprise Benedetti Maçonnerie à Villetoureix : 06 84 27 97 13.

A Thiviers, Périgord Vert Poids Lourds, garage de mécanique pour véhicules poids lourds, utilitaires et légers, recherche un mécanicien poids lourds pour un remplacement de congé maladie, pouvant aboutir à un CDI. Ce poste est à pourvoir dès septembre.

Garage PÉRIGORD VERT POIDS LOURDS - Lieu dit le petit gué - 24800 THIVIERS Vincent REBIERE : 06 81 21 01 42

Proman Intérim, agence de Périgueux, recherche des opérateurs de production en usine sur le secteur du Grand Périgueux. Vous êtes sérieux et persévérant ? Les missions sont ouvertes à tous, même sans qualification. Il est préférable d'être véhiculé en raison des horaires non adaptés au réseau transport en commun. Les missions sont régulières et renouvelables. De longues missions sont possibles et des débouchés en CDI sont envisageables. Les candidats doivent se présenter au 175, route de Lyon ou bien appeler le 05 53 09 32 90 et demander Julie.

Les châteaux de Bridoire et de Marzac recherchent dès que possible 2 agents d’accueil/médiation du patrimoine en CDD jusqu’à fin août, avec prolongation probable en septembre. CDD saisonnier de 35h/semaine. Logement sur place possible. Permis B obligatoire. Contact : 06 06 42 58 59 - contact@chateaudebridoire.com



Laissez vos offres sur bleuperigord@radiofrance.com