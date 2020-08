Offres d'emploi chauffeur poids lourds, agent d'exploitation transports et infirmier en milieu scolaire

Les offres de chauffeur poids lourds et d'agent d'exploitation transports sont à pourvoir à Notre-Dame-de-Salhinac et celle d'infirmier en milieu scolaire du côté de Vergt.

L’entreprise CLAS TRANSPORT située à Notre-Dame-de-Sanilhac et spécialisée dans le transport frigorifique en France et en Europe, est à la recherche d’un chauffeur poids lourds et super poids lourds pour de la messagerie frigorifique. Ce poste est disponible de suite.

Un agent d’exploitation transport est également recherché par l’entreprise CLAS Transport.

Pour candidater, appelez au 05 53 04 53 53 ou bien présentez-vous directement à l’entreprise, Lieu-Dit Phoebus à Notre Dame de Sanilhac.

La Direction des services départementaux de l’éducation nationale de la Dordogne recherche une infirmière ou un infirmier diplômé d’état, pour un poste non logé, à plein temps pour le collège les Trois Vallées à VERGT et les écoles du secteur. Ce poste est à pourvoir immédiatement et jusqu'au mardi 6 juillet 2021.

Les missions en direction des élèves sont :

- L’Accueil

- Les Conseils de santé

- Les Soins...

Aucun contact ne sera directement pris avec l'établissement scolaire. Pour tout complément d’information, il est demandé de bien vouloir s’adresser à madame Alice FERREIRA DE CARVALHO, infirmière conseillère technique responsable départementale : alice.ferreira-de-carvalho@ac-bordeaux.fr

A réécouter sur francebleu.fr.

Laissez vos offres sur bleuperigord@radiofrance.com