Offres d'emploi d'aides-soignants, de boucher, d'employé libre-service et d'apprentis en boulangerie

Ces offres d'emploi sont disponibles à l'Intermarché de Nontron et à la pâtisserie Carré de Castelnaud-la-Chapelle tandis que les postes d'aides-soignants concernent le secteur de Périgueux.

L’Intermarché de Nontron recrute un boucher avec expérience et un employé libre-service sur les rayons épicerie, marchandises générales, et bazar, avec expérience. Apportez directement votre CV à l’Intermarché de Nontron. Renseignements : 05.53.56.56.60

La Pâtisserie Carré basée à Castelnaud-la-Chapelle recherche trois apprentis pour un contrat en alternance, un en pâtisserie (offre n°104LZYK), un en boulangerie (offre n°106KHQC) et un autre pour la vente (offre n°103QFHM). Rémunération %SMIC/selon le profil. Candidatez directement sur le site de Pôle Emploi via le numéro de chaque offre.

On recherche de manière urgente 5 Aides-Soignants diplômés, avec ou sans expérience, en CDI temps plein ou en CDD, sur Périgueux et alentours. Candidatez directement sur le site de Pôle Emploi via ces numéros d’offres : 105FFMP / 105JKVV / 105PLGC / 106CSGR / 106CMQV

Laissez vos offres sur bleuperigord@radiofrance.com