Offres d'emploi d'ouvriers poseur de cheminées, mécaniciens et opérateur sur machines industrielles.

L’entreprise REGIS LABAURIE à La Chapelle Faucher recherche un maçon poseur de cheminée et poêles pour un CDD de 6 mois, 39H par semaine. Une expérience d’un an en maçonnerie est demandée, et une action de formation avant le recrutement est prévue.

Postulez sur le site de Pôle Emploi via l’offre n°109NTYB

L’entreprise DARGEMONT – CHEMINEES DE CHAZELLES à Marsac sur l’Isle recherche un ouvrier poseur de cheminées, inserts et poêles à bois, pour un CDI de 35h hebdomadaires. Un an d’expérience en maçonnerie est demandé.

Postulez sur le site de Pôle Emploi via l’offre n°109YSXD

NORAUTO de Marsac sur l’Isle recherche un mécanicien automobile pour un CDI de 38h hebdomadaires. Une expérience de 3 ans est demandée.

Postulez sur le site de Pôle Emploi via l’offre n°110DNTL

AURENSAN, à Coulounieix-Chamiers, recherche un mécanicien poids-lourds en CDI de 38h hebdomadaires. Profil recherché : ancien conducteur poids lourds ou engins de travaux public et/ou expérience en mécanique automobile.

Postulez sur le site de Pôle Emploi via l’offre n°106JLMB

Enfin l’agence d’intérim TRIANGLE 38 recherche, pour une entreprise basée à Eyzerac, un opérateur/régleur sur machine industrielle pour une mission de 6 mois. Débutant accepté, une formation interne étant possible.

Postulez sur le site de Pôle Emploi via l’offre n°110HZHH

Ces cinq offres d'emploi sont à pourvoir dans le secteur de Périgueux et relayées par l'agence Pôle Emploi Périgueux Change que vous pouvez contacter pour plus d'informations.

Laissez vos offres sur bleuperigord@radiofrance.com ou déposez les directement sur la page Offres d'emploi de France Bleu Périgord