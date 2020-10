Offres d'emploi de conducteur de travaux en bâtiment, plombier-chauffagiste, menuisier et infirmiers

Ces offres sont à pourvoir du côté de Belvès, Sarlat, et dans le Ribéracois.

Le Bureau d’études TSA 24, spécialisé en maîtrise d’œuvre bâtiment, VRD et hydraulique urbaine, recherche un conducteur de travaux bâtiment pour son agence située à Belvès pour suivi de chantier sur le département. Le poste en CDI est à pourvoir immédiatement. Pour postuler, vous pouvez contacter Sophie LAMEIRA par téléphone au 05.53.30.44.06 ou par mail à secretariat@tsa24.fr. www.tsa-economie.com

A Sarlat, on recherche un plombier pour un poste en CDI de 39h hebdomadaires. Le permis B est exigé, et une première expérience, ou un CAP plomberie, est souhaitée. Société WIL EAU. Postulez directement sur le site de Pôle Emploi via l’offre n°106DSQL.

A Grives, non loin de Belvès, l’entreprise Klein recherche un menuisier pour un CDD de 6 mois à 35h hebdomadaires, ayant un an d’expérience. Salaire : selon expérience. Postulez directement sur le site de Pôle Emploi via l’offre n°106GWLW.

Le Centre Hospitalier intercommunal Ribérac Dronne Double recrute actuellement dans différents services, des infirmiers sur 3 sites : Saint-Aulaye, La Ménardie et Ribérac. Candidatures à adresser à : secdirection1@chicrdd.fr

