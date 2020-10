Offres d'emploi de serveurs, couvreur-zingueur, métallier-serrurier et plombier chef d'équipe

La Brasserie le 7 à Saint-Laurent sur Manoire recherche un serveur (H/F) en CDI 35 heures. Débutant accepté si motivé. Action de formation possible avec l’entreprise avant embauche. Candidatez directement sur pole-emploi.fr avec le numéro d’offre 104LVXD

Irish Coffee à Périgueux recherche un serveur (H/F) en CDI 35h avec 2 ans d’expérience en restauration et un second de cuisine (H/F) en CDI 39h avec CAP, BEP ou équivalents Cuisine exigé ou Bac professionnel et expérience de 2 ans sur même type de poste. Candidatez directement sur pole-emploi.fr avec le numéro d’offre 104ZJYT et 104ZKFK

YVES ROBERT à Sanilhac recherche un couvreur zingueur (H/F) – CDD 3 mois 35H –CAP, BEP et équivalents Couverture Exigé ou formation similaire -débutant accepté. Candidatez directement sur pole-emploi.fr avec le numéro d’offre 105HKPH

SARL Julien à Chancelade recherche un Métallier-serrurier (H/F) pour un CDD de 6 mois, 39h par semaine. Une expérience de 2 ans est demandée. Le CAP, BEP ou équivalents Métallerie serrurerie est souhaité. Candidatez directement avec le numéro d’offre 105VVRV

CAP ELEC à Trélissac recherche un Chef d’équipe plombier (H/F) en CDI 39h avec 5 ans d’expérience et CAP, BEP et équivalents Installation thermique sanitaire exigé. Candidatez directement sur pole-emploi.fr avec le numéro d’offre 105GJRT

Laissez vos offres sur bleuperigord@radiofrance.com